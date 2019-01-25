16:25
25 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Достойная компания для Януковича. Налог на фитнес в России
      Вєсті Кремля
      21:55, 24 января
      Вести. UA: Чем рискует Зеленский. Судный день Януковича
      Вєсті.UA
      19:53, 24 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      "Фундаментальные разногласия с РФ": Столтенберг сделал заявление после Совета Россия-НАТО

      94 Читати новину українською
      Генсек НАТО Йенс Столтенберг
      Генсек НАТО Йенс Столтенберг / 24 канал

      Союзники НАТО дали понять, что не признают и не собираются признавать незаконную аннексию Крыма. Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг от имени Альянса вновь призвал Россию немедленно освободить захваченных украинских моряков и три корабля.

      С призывом к РФ обратились союзники Североатлантического альянса во время Совета Россия-НАТО.

      Читайте также: Когда Украина вступит в НАТО: генерал ВСУ сделал важное заявление

      В частности, Столтенберг подчеркнул, что Украина – среди тех вопросов, в которых у НАТО с Россией сохраняются фундаментальные разногласия.

      Но именно поэтому важно говорить. Чтобы решить проблемы, повысить предсказуемость и уменьшить риски,
      – добавил он.

      Генсек альянса подчеркнул, что начиная с 2014 года, Украина является первым вопросом повестки дня в отношениях с Россией.

      "Мы обсуждали обострение напряженности в Азовском море и вокруг него, а также ситуацию с безопасностью на востоке Украины. Союзники четко заявили, что не признают незаконную аннексию Крыма. И они призвали Россию немедленно освободить моряков и корабли, захваченные в ноябре", – добавил Столтенберг .

      РЕАКЦИЯ НАТО НА ДЕЙСТВИЯ РФ ВОЗЛЕ КЕРЧЕНСКОГО ПРОЛИВА:
      •  
      Теги: Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Йенс Столтенберг Генсек НАТО НАТО
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Коноплі в агрокультурі України і світу: історичний екскурс та сучасність
      сегодня , 15:02 Коноплі в агрокультурі України і світу: історичний екскурс та сучасність
      Олександр Опанасенко 240
      "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
      сегодня , 13:00 "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
      Юлія Девда 377
      Протести у Венесуелі: до чого тут Росія?
      сегодня , 12:01 Протести у Венесуелі: до чого тут Росія?
      Артем Овдієнко 1648
      Зеленский идет в президенты Украины: что следует знать о кандидате
      сегодня , 10:00 Зеленский идет в президенты Украины: что следует знать о кандидате
      Ігор Саджениця 104309
      Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік
      сегодня , 08:40 Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік
      Сонячна Соля 3637
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября 2018 , 22:44 1
      В одну Дуду: почему президент Польши тоже против "бандеровцев"?
       9 февраля 2018 , 12:06
      В Москве возмутились планами Польши выслать российских дипломатов
       19 марта 2018 , 19:40
      Экологические обещания стали новой наживкой для избирателей
       6 декабря 2018 , 14:49
      Открытие рынка земли невозможно из-за политики действующей власти, – Вадим Ивченко
       17 января , 17:31
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук