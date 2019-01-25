"Фундаментальные разногласия с РФ": Столтенберг сделал заявление после Совета Россия-НАТО

Союзники НАТО дали понять, что не признают и не собираются признавать незаконную аннексию Крыма. Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг от имени Альянса вновь призвал Россию немедленно освободить захваченных украинских моряков и три корабля.

С призывом к РФ обратились союзники Североатлантического альянса во время Совета Россия-НАТО.

Читайте также: Когда Украина вступит в НАТО: генерал ВСУ сделал важное заявление

В частности, Столтенберг подчеркнул, что Украина – среди тех вопросов, в которых у НАТО с Россией сохраняются фундаментальные разногласия.

Но именно поэтому важно говорить. Чтобы решить проблемы, повысить предсказуемость и уменьшить риски,

– добавил он.

Генсек альянса подчеркнул, что начиная с 2014 года, Украина является первым вопросом повестки дня в отношениях с Россией.

"Мы обсуждали обострение напряженности в Азовском море и вокруг него, а также ситуацию с безопасностью на востоке Украины. Союзники четко заявили, что не признают незаконную аннексию Крыма. И они призвали Россию немедленно освободить моряков и корабли, захваченные в ноябре", – добавил Столтенберг .