"Путин уже сам не рад": военный США назвал планы НАТО в Черном море

США и другие страны НАТО намерены не допустить повторения инцидента, который произошел 25 ноября вблизи Керченского пролива.

Об этом сообщил капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах в эфире ObozTV.

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По его словам, вход в Черное море десантного корабля ВМС США нужно было ожидать после того, как российские корабли протаранили украинский буксир.

"Туда собирается американский десантный корабль с морскими пехотинцами на борту. Эти корабли сами не ходят, у нас корабли ходят с эскадрой. Туда войдут корабли, которые его будут охранять. Это делается потому, что украинские корабли будут пытаться пройти через пролив еще раз", – отметил Табах.

Капитан первого ранга ВМС США заявил, что президент РФ Владимир Путин "уже и сам не рад всему, что происходит".

Американский военный корабль они таранить не будут, также и турецкий, и другие корабли, по моему мнению, норвежские, которые там находятся. Они не будут их таранить, а только идти за ними, "делать тень". Россия понимает, что у нее нет достаточно морской силы, чтобы потопить или напасть на НАТОвские корабли,

– отметил военный США.

Он добавил, когда военные проводят какие-то маневры, это всегда опасно для окружающих, это опасное оружие.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив. Такой проход может состояться уже вскоре с участием представителей ОБСЕ и международных организаций. По его словам, для Украины это принципиально. Иначе Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма.

Из-за чего возникла эскалация конфликта в Азово-Черноморском регионе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.