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      "Путін вже сам не радий": військовий США назвав плани НАТО в Чорному морі

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      Військовий США назвав плани НАТО в Чорному морі
      Військовий США назвав плани НАТО в Чорному морі / Фото з відкритих джерел

      США та інші країни НАТО мають намір не допустити повторення інциденту, який стався 25 листопада поблизу Керченської протоки.

      Про це повідомив капітан першого рангу ВМС США Гаррі Табах в ефірі ObozTV.

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      За його словами, вхід до Чорного моря десантного корабля ВМС США потрібно було очікувати після того, як російські кораблі протаранили український буксир.

      "Туди збирається американський десантний корабель із морськими піхотинцями на борту. Ці кораблі самі не ходять, у нас кораблі ходять з ескадрою. Туди зайдуть кораблі, які його охоронятимуть. Це робиться тому, що українські кораблі намагатимуться пройти через протоку ще раз", – зазначив Табах.

      Капітан першого рангу ВМС США заявив, що президент РФ Володимир Путін "вже і сам не радий всьому, що відбувається".

      Американський військовий корабель вони таранити не будуть, також і турецький, й інші кораблі, на мою думку, норвезькі, які там перебувають. Вони не будуть їх таранити, а тільки йтимуть за ними, "робитимуть тінь". Росія розуміє, що у неї немає достатньо морської сили, щоб потопити або напасти на НАТОвські кораблі,
      – наголосив військовий США.

      Він додав, коли військові проводять якісь маневри, це завжди небезпечно для оточення, це небезпечна зброя.

      Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує ще один прохід військових кораблів через Керченську протоку. Такий прохід може відбутись вже невдовзі за участю представників ОБСЄ та міжнародних організацій. За його словами, для України це принципово. Інакше Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму.

      Через що виникла ескалація конфлікту в Азово-Чорноморському регіоні?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини США НАТО
      Джерело: 24 Канал
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