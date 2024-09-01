Ворог бив виключно по мирних харків'янах. Серед пошкоджень — відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс, торгівельний центр, автомобілі. Окрім, цивільної інфраструктури, противник націлився і на енергетичну.

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Атаковано енергооб'єкт

У Міненерго повідомили, що під час останього ракетного обстрілу Харкова був атакований один з енергетичних обʼєктів. Наразі ведеться ліквідація наслідків обстрілу. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Зазначимо, що обстріл Харкова стався близько 13:00. Попередньо, противник використав для атаки "Іскандери-М". Снаряди влучили по Харківському палацу спорта, біля Гідропарку та поблизу входу у торгівельний центр у Салтиківському районі міста.

Кількість поранених постійно зростає. Станом на 17:00 повідомляють про понад 40 постраждалих, серед яких є діти і медики.