Зокрема, окупанти поцілили у Палац спорту, торговельний центр та житлові будинки. Про наслідки влучань детальніше розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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Наслідки ударів по Харкову

У вихідний день Росія цільово била по місцях скупчення людей. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що атаки зазнав торговельний центр, будівля Харківського палацу спорту, куди у неділю приходять як діти, так і дорослі, а також житлові будинки.

На місцях усіх "прильотів" тривають рятувальні операції, всі надзвичайні служби мінімізують наслідки російських ударів.

Кадри з місця влучань / 24 Канал

Станом на 15:30 кількість постраждалих у Харкові зросла до 41, серед них – 5 дітей. На жаль, кількість ще може зрости. Серед поранених є люди у важкому стані, за попереднім повідомленням, постраждали від російських обстрілів і медики.

Багато поранених було саме після атаки на торговельний центр Харкова. Попередньо, ракета влучила одразу перед входом в будівлю. Вирва біля ТЦ – величезна. Після першого вибуху люди поспішили в укриття, адже за одним ударом був одразу наступний.

Також є пошкодження газової інфраструктури.

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Варто розуміти, що росіяни можуть знову обстріляти місто. Тож найближчим часом варто не ігнорувати сигнали повітряних тривог.

Обстріл Харківщини

У ніч на 1 вересня окупанти також обстріляли й Харківську область. Зокрема, завдали удару по Слатиному. Відомо, що через атаку постраждало 5 людей. Серед них є вагітна жінка, яку госпіталізували до медичної установи. Також до лікарні доправили 67-річного чоловіка. В інших постраждалих – гостра реакція на стрес.

За даними глави Харківської обласної військової адміністрації, через повторний вибух загорілось побутове приміщення агропідприємства.