Біля 13:00 окупанти здійснили обстріл міста Харків. У прокуратурі уточнили, що по Харкову били балістичними ракетами. Наразі тип ракет встановлюється. Припускають, що серед них могли бути – "Іскандери".

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Влучили туди, де багато людей

Відомо, що сім снарядів влучили у трьох районах міста. Так, у Салтівському районі ракети вдарили у кількох метрах від входу в гіпермаркет.

У Немишлянському районі зруйновано палац спорту. Це культове місце для молоді у довоєнний період. Біля спорткомплексу зафіксовано щонайменше 6 прильотів, частина з яких влучила в землю. Там під завалами можуть досі перебувати люди.

Станом на 15:30 кількість поранених перевищило 30 осіб, серед них 5 дітей. Дві дитини – у важкому стані.

Трагедію прокоментував президент Зеленський. Глава держави вкотре звернувся до світу із закликом зупинити російський терор. Він заявив, що для цього "потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту".