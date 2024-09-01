Крім цього, він показав моторошні кадри з наслідками атаки військ країни-агресорки по Харкову.

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Росія обстріляла Харків

Росія знову тероризує Харків. Удари по цивільній інфраструктурі, просто по місту,

– ідеться в повідомленні президента.

Зеленський зазначив, що станом на зараз уже понад 30 поранених. Він наголосив, що всі необхідні сили для рятувальної операції залучені.

Крім цього, гарант підкреслив, що "мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор".

"Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту", – додав він.

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Підкреслимо, що Росія влучила по низці цивільних об'єктів в Харкові. Повідомляється про кілька десятків поранених. Усе, що відомо про обстріл Харкова 1 вересня, читайте в матеріалі 24 Каналу.