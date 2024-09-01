В частности, оккупанты попали во Дворец спорта, торговый центр и жилые дома. О последствиях попаданий рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

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Последствия ударов по Харькову

В выходной день Россия целенаправленно била по местам скопления людей. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что атаке подверглись торговый центр, здание Дворца спорта, куда в воскресенье приходят как дети, так и взрослые, а также жилые дома.

На местах всех "прилетов" продолжаются спасательные операции, все чрезвычайные службы минимизируют последствия российских ударов.

Кадры с места попаданий / 24 Канал

По состоянию на 15:30 количество пострадавших в Харькове возросло до 41, среди них – 5 детей. К сожалению, количество может возрасти. Среди раненых есть люди в тяжелом состоянии, по предварительному сообщению, пострадали от российских обстрелов и медики.

Много раненых было именно после атаки на торговый центр Харькова. Предварительно, ракета попала сразу перед входом в здание. Воронка возле ТЦ – огромная. После первого взрыва люди поспешили в укрытие, ведь за одним ударом был сразу следующий.

Также есть повреждения газовой инфраструктуры.

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Стоит понимать, что россияне могут снова обстрелять город. Поэтому в ближайшее время стоит не игнорировать сигналы воздушных тревог.

Обстрел Харьковщины

В ночь на 1 сентября оккупанты также обстреляли и Харьковскую область. В частности, нанесли удар по Слатино. Известно, что из-за атаки пострадали 5 человек. Среди них есть беременная женщина, которую госпитализировали в медицинское учреждение. Также в больницу доставили 67-летнего мужчину. У других пострадавших – острая реакция на стресс.

По данным главы Харьковской областной военной администрации, из-за повторного взрыва загорелось бытовое помещение агропредприятия.