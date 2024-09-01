Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в результате атаки, в частности, поврежден газопровод.

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Повреждение газопровода в Харькове

В результате обстрела есть нарушение конструктива газопровода. Есть возгорание. На данный момент эвакуированы 30 человек. На месте работают все соответствующие службы,

– сообщил Игорь Терехов.

Руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко рассказал "Суспільному", что один из ударов пришелся па территорию у входа в супермаркет. Там и произошло повреждение газовой трубы. Попадание еще одной ракеты было напротив места, где было попадание возле гипермаркета, – в частный сектор. Там вспыхнул пожар, предварительно, людей внутри не было.

По информации Харьковской ОВА, удары нанесены по 3 локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе. Предварительно, враг ударил по городу "Искандерами".

По состоянию на 15:08 информации о погибших не поступало. Сообщается о 29 пострадавших, среди которых двое медиков и двое детей в тяжелом состоянии.