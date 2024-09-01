За даними прокуратури, щонайменше сім ракет влучили у трьох районах міста. У Салтівському районі – снаряди вдарили за кілька метрів від входу в гіпермаркет.

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Удар ракетою біля метро

У мережі показали кадри прильоту ракети біля станції метро "Академік Павлов" у Салтівському районі міста.

Момент удару біля станції метро "Академік Павлов": дивіться відео

У прокуратурі уточнили, що обстріл Харкова відбувся близько 13:00. Попередньо, ворог використав "Іскандери-М". Про те, що противник застосував саме цей тип ракет, свідчать уламки, знайдені на місці ударів, зокрема у районі гіпермаркету.

Відомо, що росіяни теж атакували Харківський палац спорту – місце, де часто збирається молодь. Під завалами спорткомплексу можуть перебувати люди.

Станом на 16:00 повідомляють про понад 40 постраждалих, серед них є діти. Пошуково-рятувальна операція триває. Кількість потерпілих може зрости.