Росія нещадно обстрілює енергетичну інфраструктуру України. 1 вересня під час жорстокої атаки по Харкову вгатили по енергооб'єкту.

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Як будуть відключати світло 2 вересня

У понеділок, 2 вересня, час застосування й обсяг заходів обмеження будуть такими:

00:00 – 16:00 – одна черга відключень;

16:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

В Укренерго традиційно попередили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни. Тож слід стежити за повідомленнями Укренерго та обленерго.

А якщо у вашій оселі є світло, його слід споживати розумно.

Як потрібно користуватися енергомісткими приладами / Інфографіка 24 Каналу

Важливо! Дізнатися свою чергу відключень можна за адресою на сайтах ДТЕК і YASNO. Але саме Укренерго дає розпорядження, коли графіки вводять у дію. Також можуть увести екстрені відключення, під час яких графіки не діють, – про це Укренерго та ДТЕК повідомляють на своїх телеграм-каналах.