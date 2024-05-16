З 14 травня по всій території України почались контрольовані аварійні відключення світла для побутових споживачів по всій Україні. Це частково спричинило занепокоєння населення, адже люди не могли визначити, в якій черзі на відключення вони перебувають. 24 Канал підготував для вас інструкцію, як дізнатись свої графіки.
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Як знайти свою адресу у графіку відключень на YASNO
Це досить просто і швидко. Для цього скористайтеся інструкцією:
- зайдіть на сайт YASNO;
- оберіть свій регіон справа вгорі;
- натисніть на Графік ймовірних відключень;
- введіть свою адресу.
Так ви зможете дізнатися чергу, до якої належить ваша адреса, та час можливого знеструмлення.
Крім того, перевірити час відключень можна через спеціальний чат-бот YASNO-online у телеграмі. Для цього потрібно:
- перейти за посиланням та запустити чат-бот;
- обрати свій регіон;
- натиснути Можливі відключення;
- вказати адресу.
Як дізнатися про відключення електроенергії ДТЕК
Перевірити можливі відключення на сайті ДТЕК. Для цього:
- заходимо на сайт;
- обираємо Відсутня електроенергія;
- вводимо адресу.
Чому почались аварійні відключення світла
З 14 травня по всій Україні почались аварійні відключення світла. У YASNO розповіли, що це вимушений захід, який є наслідком масованих атак Росії на енергетичні об'єкти України. Відключення необхідні для балансування енергосистеми.
Наразі в енергосистемі України значний дефіцит потужності. Через це в усіх областях були аварійні відключення світла, а тепер почали діяти графіки обмеження споживачів.
Українців закликають ощадливо використовувати електроенергію та обмежити користування пральними машинами, бойлерами та іншими потужними приладами в пікові години.
Генеральний директор YASNO зауважив, що відключення світла у населення, на жаль, було питанням часу. Також Сергій Коваленко наголосив, що внаслідок російських обстрілів Україна втратила 8 гігаватів потужностей.
Радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко розповів, що відключення світла можуть тривати до серпня – вересня цього року. Взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур.