З 14 травня по всій території України почались контрольовані аварійні відключення світла для побутових споживачів по всій Україні. Це частково спричинило занепокоєння населення, адже люди не могли визначити, в якій черзі на відключення вони перебувають. 24 Канал підготував для вас інструкцію, як дізнатись свої графіки.

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Як знайти свою адресу у графіку відключень на YASNO

Це досить просто і швидко. Для цього скористайтеся інструкцією:

зайдіть на сайт YASNO;

оберіть свій регіон справа вгорі;

натисніть на Графік ймовірних відключень;

введіть свою адресу.

Так ви зможете дізнатися чергу, до якої належить ваша адреса, та час можливого знеструмлення.

Крім того, перевірити час відключень можна через спеціальний чат-бот YASNO-online у телеграмі. Для цього потрібно:

перейти за посиланням та запустити чат-бот;

обрати свій регіон;

натиснути Можливі відключення;

вказати адресу.

Як дізнатися про відключення електроенергії ДТЕК

Перевірити можливі відключення на сайті ДТЕК. Для цього:

заходимо на сайт;

обираємо Відсутня електроенергія;

вводимо адресу.

Чому почались аварійні відключення світла