Варто зазначити, що спершу стало відомо про відключення світла у Львівській, Сумській та Івано-Франківській областях. Однак згодом перелік областей з аварійними відключеннями значно розширився.

До теми В Україні можливі важкі періоди через дефіцит світла: у Міненерго сказали, коли саме

YASNO пояснила, з чим пов'язані аварійні відключення

У YASNO зазначили, що Укренерго вводить екстрені відключення у Києві та Дніпропетровській області. Представники компанії наголосили, що це вимушений захід, який є наслідком масованих атак Росії на енергетичні об'єкти України.

На жаль, графіків не існує, бо відключення не планові й вони необхідні для термінового балансування енергосистеми,

– пояснили в YASNO.

У компанії закликали українських громадян набратися терпіння. Всі енергетики працюють в режимі нон-стоп, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки українців.

YASNO також нагадала, що якщо за адресою зникло електропостачання, то громадяни можуть швидко переглянути статус відключень у чатботах компанії: у вайбері або у телеграмі.

Крім того, компанія зазначила, що на головній сторінці їхнього сайту можна натиснути на розділ "Можливі відключення", вибрати свій регіон і там відразу надійде сповіщення зі статусом відключень: екстрені або ж стабілізаційні.

У YASNO закликали українців триматися та попросили клієнтів в інших регіонах ощадливо споживати електроенергію.

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Що відомо про аварійні відключення по Україні