Регіональні обленерго різних областей України повідомили про введення аварійних графіків відключень в областях.

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В енергосистемі дефіцит потужності

Спершу стало відомо про відключення у Львівській, Сумській та Івано-Франківській областях. Однак згодом перелік регіонів значно розширився.

Пізніше Укренерго оголосило, що графіки аварійні відключення вводять у всіх областях.

Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 Укренерго вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України,

– мовиться в повідомленні.

Причиною стало значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.

Зверніть увагу! Завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00.

Яка ситуація у Києві

Як і по всії Україні, у Києві та області теж ввели графіки аварійних відключень. У КМВА уточнили, що обсяги відключень незначні, вони охопили близько 10% споживачів. Світла у домівках не буде орієнтовно до 23:00 цієї доби.

Для промислових споживачів так само є обмеження.

Після ракетних ударів ворога по енергогенеруючих об'єктах в енергосистемі України зберігається значний дефіцит. Причина – масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки,

– повідомили в адміністрації.

Начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що обмеження споживання – необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми. Він закликав усіх економити електроенергію і підкреслив, що "кожен вимкнений електроприлад – це вагомий внесок в стабільність та відновлення нашої енергосистеми".



Як діяти в разі відключень світла / Інфографіка Мінреінтеграції

Варто наголосити, що це не планові відключення, а аварійні. Вони необхідні для термінового балансування енергосистеми.

Чим відрізняються аварійні та планові відключення Аварійні відключення можуть статися, якщо через обстріл пошкоджено або зруйновано енергооб'єкти і збалансування енергосистеми потрібне негайно. Натомість планові відключення ініціює Укренерго, коли обсяг генерації стає менший за обсяг споживання. Це про випадки, коли ситуація прогнозована і є можливість скласти орієнтовний графік відключень, щоб уникнути аварійних.

Важливо зазначити, що ремонтні бригади "Укренерго" роблять усе можливе для того, щоб якнайшвидше відновити пошкоджені ворожими атаками енергооб'єкти.