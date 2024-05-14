Стоит отметить, что сначала стало известно об отключении света во Львовской, Сумской и Ивано-Франковской областях. Однако впоследствии перечень областей с аварийными отключениями значительно расширился.

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YASNO объяснила, с чем связаны аварийные отключения

В YASNO отметили, что Укрэнерго вводит экстренные отключения в Киеве и Днепропетровской области. Представители компании отметили, что это вынужденная мера, которая является следствием массированных атак России на энергетические объекты Украины.

К сожалению, графиков не существует, потому что отключения не плановые и они необходимы для срочной балансировки энергосистемы,

– объяснили в YASNO.

В компании призвали украинских граждан набраться терпения. Все энергетики работают в режиме нон-стоп, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

YASNO также напомнила, что если по адресу исчезло электроснабжение, то граждане могут быстро просмотреть статус отключений в чатботах компании: в вайбере или в телеграмме.

Кроме того, компания отметила, что на главной странице их сайта можно нажать на раздел "Возможные отключения", выбрать свой регион и там сразу поступит уведомление со статусом отключений: экстренные или стабилизационные.

В YASNO призвали украинцев держаться и попросили клиентов в других регионах экономно потреблять электроэнергию.

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Что известно об аварийных отключениях по Украине