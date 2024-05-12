Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, передает 24 Канал.

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Когда возможен очередной тяжелый период

Отвечая на вопрос, когда ждать очередного тяжелого периода для украинской энергосистемы, Светлана Гринчук заявила: "Когда будет высокая температура и начнут включаться кондиционеры и различные средства охлаждения. И это, конечно, следующий отопительный сезон. Это сейчас для нас приоритет".

Заметим, чиновница также рассказывала, что учитывая повреждения в результате российских обстрелов, сейчас прогнозируется значительный дефицит в течение следующего отопительного сезона. Поэтому действительно могут быть отключения и бытовых потребителей.

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Дальнейшие атаки могут сделать ситуацию критической