В яких областях зараз екстрені відключення світла розповів також і генеральний директор YASNO. Яка наразі стуація з електроенергією, де аварійні, а де екстрені відключення, читайте далі в матеріалі 24 Каналу.
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Яка ситуація зі світлом в регіонах України
Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO розповів, що зараз у Києві та Дніпрі – екстрені відключення.
Сьогоднішній досвід показує необхідність впровадження графіків. Тож Укренерго розрахувало та довело ОСР ліміти споживання на завтра з 00:00 до 9:00 та з 16:00 до 00:00,
– підкреслив він.
Коваленко зазначив, що у випадку перевищення цих лімітів будуть застосовуватися стабілізаційні відключення, тобто графіки.