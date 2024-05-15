В яких областях зараз екстрені відключення світла розповів також і генеральний директор YASNO. Яка наразі стуація з електроенергією, де аварійні, а де екстрені відключення, читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Яка ситуація зі світлом в регіонах України

Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO розповів, що зараз у Києві та Дніпрі – екстрені відключення.

Сьогоднішній досвід показує необхідність впровадження графіків. Тож Укренерго розрахувало та довело ОСР ліміти споживання на завтра з 00:00 до 9:00 та з 16:00 до 00:00,

– підкреслив він.

Коваленко зазначив, що у випадку перевищення цих лімітів будуть застосовуватися стабілізаційні відключення, тобто графіки.