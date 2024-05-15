Теоретично, масові відключення електроенергії можливі. Втім, за словами Сергія Коваленка в ефірі телемарафону, блекауту енергетики поки не прогнозують, передає 24 Канал.
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Фізично блекаут поки неможливий
Коваленко зазначив, що наразі в регіонах діють лише екстрені аварійні відключення електроенергії.
Блекауту ми не бачимо, тому що поки це фізично неможливо. Теоретично можливо все, але поки про це мова не йде,
– зауважив він.
Графіки можливих відключень уже розроблені, але чи будуть вони застосовані, залежатиме від команди енергетиків. Стабілізаційні відключення за графіками можуть застосувати у разі високого дефіциту потужності в українській енергосистемі.
"Думаю, поки температура балансує за вікном, графіки не будуть застосовувати", – зазначив гендиректор Yasno.
Як зауважив Сергій Ковалекно, наразі певний дефіцит є по всій Україні, але найскладніша ситуація на Дніпропетровщині, до якої входить два потужні промислові регіони, та на Харківщині, яка уже давно потерпає від російських обстрілів.
Чи будуть перебої із електроенергією взимку
- Енергетичний експерт Геннадій Рябцев вважає, що узимку ситуація з енергопостачанням може погіршитися.
- Усе залежатиме від того, наскільки швидко фахівцям вдасться відновлювати пошкоджені об'єкти.
- Погіршення ситуації взимку також можна уникнути, якщо готуватися ще влітку.
- Але очевидно, що буде ще додатковий негативний вплив на систему зі сторони російських обстрілів.
- Наразі збитки після атак на енергооб'єкти за останні місяці сягнули понад 1 мільярд доларів. А з урахуванням майбутніх обстрілів росіян по українській енергосистемі сума збитків може зрости ще більше.