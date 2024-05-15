Теоретически, массовые отключения электроэнергии возможны. Впрочем, по словам Сергея Коваленко в эфире телемарафона, блэкаута энергетики пока не прогнозируют, передает 24 Канал.
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Физически блэкаут пока невозможен
Коваленко отметил, что сейчас в регионах действуют только экстренные аварийные отключения электроэнергии.
Блэкаута мы не видим, потому что пока это физически невозможно. Теоретически возможно все, но пока об этом речь не идет,
– отметил он.
Графики возможных отключений уже разработаны, но будут ли они применены, будет зависеть от команды энергетиков. Стабилизационные отключения по графикам могут применить в случае высокого дефицита мощности в украинской энергосистеме.
"Думаю, пока температура балансирует за окном, графики не будут применять", – отметил гендиректор Yasno.
Как отметил Сергей Ковалекно, пока определенный дефицит есть по всей Украине, но самая сложная ситуация на Днепропетровщине, в которую входит два мощных промышленных региона, и на Харьковщине, которая уже давно страдает от российских обстрелов.
Будут ли перебои с электроэнергией зимой
- Энергетический эксперт Геннадий Рябцев считает, что зимой ситуация с энергоснабжением может ухудшиться.
- Все будет зависеть от того, насколько быстро специалистам удастся восстанавливать поврежденные объекты.
- Ухудшения ситуации зимой также можно избежать, если готовиться еще летом.
- Но очевидно, что будет еще дополнительное негативное влияние на систему со стороны российских обстрелов.
- Сейчас убытки после атак на энергообъекты за последние месяцы достигли более 1 миллиарда долларов. А с учетом будущих обстрелов россиян по украинской энергосистеме сумма убытков может вырасти еще больше.