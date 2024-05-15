Теоретически, массовые отключения электроэнергии возможны. Впрочем, по словам Сергея Коваленко в эфире телемарафона, блэкаута энергетики пока не прогнозируют, передает 24 Канал.

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Физически блэкаут пока невозможен

Коваленко отметил, что сейчас в регионах действуют только экстренные аварийные отключения электроэнергии.

Блэкаута мы не видим, потому что пока это физически невозможно. Теоретически возможно все, но пока об этом речь не идет,

– отметил он.

Графики возможных отключений уже разработаны, но будут ли они применены, будет зависеть от команды энергетиков. Стабилизационные отключения по графикам могут применить в случае высокого дефицита мощности в украинской энергосистеме.

"Думаю, пока температура балансирует за окном, графики не будут применять", – отметил гендиректор Yasno.

Как отметил Сергей Ковалекно, пока определенный дефицит есть по всей Украине, но самая сложная ситуация на Днепропетровщине, в которую входит два мощных промышленных региона, и на Харьковщине, которая уже давно страдает от российских обстрелов.

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