С 14 мая по всей территории Украины начались контролируемые аварийные отключения света для бытовых потребителей по всей Украине. Это частично вызвало беспокойство населения, ведь люди не могли определить, в какой очереди на отключение они находятся. 24 Канал подготовил для вас инструкцию, как узнать свои графики.

Смотрите также Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света

Как найти свой адрес в графике отключений на YASNO

Это достаточно просто и быстро. Для этого воспользуйтесь инструкцией:

зайдите на сайт YASNO;

выберите свой регион справа вверху;

нажмите на График вероятных отключений;

введите свой адрес.

Так вы сможете узнать очередь, к которой принадлежит ваш адрес, и время возможного обесточивания.

Кроме того, проверить время отключений можно через специальный чат-бот YASNO-online в телеграмме. Для этого нужно:

перейти по ссылке и запустить чат-бот;

выбрать свой регион;

нажать Возможные отключения;

указать адрес.

Как узнать об отключении электроэнергии ДТЭК

Проверить возможные отключения на сайте ДТЭК. Для этого:

заходим на сайт;

выбираем Отсутствует электроэнергия;

вводим адрес.

Почему начались аварийные отключения света