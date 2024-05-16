С 14 мая по всей территории Украины начались контролируемые аварийные отключения света для бытовых потребителей по всей Украине. Это частично вызвало беспокойство населения, ведь люди не могли определить, в какой очереди на отключение они находятся. 24 Канал подготовил для вас инструкцию, как узнать свои графики.

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Как найти свой адрес в графике отключений на YASNO

Это достаточно просто и быстро. Для этого воспользуйтесь инструкцией:

  • зайдите на сайт YASNO;
  • выберите свой регион справа вверху;
  • нажмите на График вероятных отключений;
  • введите свой адрес.

Так вы сможете узнать очередь, к которой принадлежит ваш адрес, и время возможного обесточивания.

Кроме того, проверить время отключений можно через специальный чат-бот YASNO-online в телеграмме. Для этого нужно:

  • перейти по ссылке и запустить чат-бот;
  • выбрать свой регион;
  • нажать Возможные отключения;
  • указать адрес.

Как узнать об отключении электроэнергии ДТЭК

Проверить возможные отключения на сайте ДТЭК. Для этого:

  • заходим на сайт;
  • выбираем Отсутствует электроэнергия;
  • вводим адрес.

Почему начались аварийные отключения света

  • С 14 мая по всей Украине по всей Украине начались аварийные отключения света. В YASNO рассказали, что это вынужденная мера, которая является следствием массированных атак России на энергетические объекты Украины. Отключения необходимы для балансировки энергосистемы.

  • Сейчас в энергосистеме Украины значительный дефицит мощности. Поэтому во всех областях были аварийные отключения света, а теперь начали действовать графики ограничения потребителей.

  • Украинцев призывают экономно использовать электроэнергию и ограничить пользование стиральными машинами, бойлерами и другими мощными приборами в пиковые часы.

  • Генеральный директор YASNO заметил, что отключение света у населения, к сожалению, было вопросом времени. Также Сергей Коваленко отметил, что в результате российских обстрелов Украина потеряла 8 гигаватт мощностей.

  • Советник премьер-министра Украины Юрий Бойко рассказал, что отключения света могут продолжаться до августа – сентября этого года. Зимой дефицит в энергосистеме будет даже при высоких температурах.