Украинцев призывают экономно использовать электроэнергию и ограничивать пользование некоторыми приборами в пиковые часы. К примеру, пользование стиральными машинами и бойлерами лучше отложить на ночные часы.
Важно В течение 16 мая по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений света
Когда и какими приборами лучше не пользоваться
Чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме, украинцам стоит экономно пользоваться электроэнергией. Сейчас мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий вражеских атак, поэтому по всей территории Украины происходят отключения электроэнергии.
Помочь энергосистеме можно, если потреблять электроэнергию разумно. Так, с 06:00 до 09:00 стоит ограничить использование любых электроприборов, ведь в эти часы на систему идет наибольшая нагрузка.
В период с 09:00 до 17:00 украинцы могут смело пользоваться утюгами и электроплитами, впрочем, стоит ограничить использование бойлеров, кондиционеров, стиральных машин и обогревателей.
С 17:00 до 23:00 в энергосистеме снова увеличивается нагрузка, поэтому в этот промежуток времени стоит отказаться от использования энергозатратных приборов. А уже после 23:00 и до утра можно снова возвращаться к пользованию.
Как экономно потреблять электроэнергию / Инфографика SPRAVDI
Такие советы помогут сбалансировать ситуацию в энергосистеме. Всем украинцам стоит прислушиваться к советам и ограничивать использование электроприборов в пиковые часы.
Когда и какими приборами можно пользоваться / Инфографика 24 Канала
Отключение света в Украине: последние новости
- Вечером 14 мая в энергосистеме Украины возник значительный дефицит электроэнергии. Украинская энергетика не выдерживала нагрузки, поэтому начали вводить аварийные отключения света. Сначала о них сообщили во Львовской и Киевской областях, а впоследствии – ввели на всей территории Украины.
- Вечером 15 мая в Украине снова вынужденно вводили экстренные и аварийные отключения света из-за дефицита в энергосистеме. Они продолжались до 00:00.
- В Укрэнерго предупредили, что в течение суток 16 мая по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Сейчас мощностей украинских электростанций недостаточно, поэтому и вводят ограничения. Стоит отметить, что временные отключения помогают стабилизировать систему, чтобы не допустить блэкаута.