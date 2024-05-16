Украинцев призывают экономно использовать электроэнергию и ограничивать пользование некоторыми приборами в пиковые часы. К примеру, пользование стиральными машинами и бойлерами лучше отложить на ночные часы.

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Когда и какими приборами лучше не пользоваться

Чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме, украинцам стоит экономно пользоваться электроэнергией. Сейчас мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий вражеских атак, поэтому по всей территории Украины происходят отключения электроэнергии.

Помочь энергосистеме можно, если потреблять электроэнергию разумно. Так, с 06:00 до 09:00 стоит ограничить использование любых электроприборов, ведь в эти часы на систему идет наибольшая нагрузка.

В период с 09:00 до 17:00 украинцы могут смело пользоваться утюгами и электроплитами, впрочем, стоит ограничить использование бойлеров, кондиционеров, стиральных машин и обогревателей.

С 17:00 до 23:00 в энергосистеме снова увеличивается нагрузка, поэтому в этот промежуток времени стоит отказаться от использования энергозатратных приборов. А уже после 23:00 и до утра можно снова возвращаться к пользованию.



Как экономно потреблять электроэнергию / Инфографика SPRAVDI

Такие советы помогут сбалансировать ситуацию в энергосистеме. Всем украинцам стоит прислушиваться к советам и ограничивать использование электроприборов в пиковые часы.



Когда и какими приборами можно пользоваться / Инфографика 24 Канала

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