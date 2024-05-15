О введении графиков почасовых отключений электроэнергии сообщили в Укрэнерго. Заметим, что подобные меры необходимы на фоне увеличения российских атак по украинской энергетике в последнее время

Смотрите также На Львовщине предупреждают о возможности отсутствия водоснабжения: в чем причина

По Украине вводят почасовые отключения света

С 00:00 и в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения – графики почасовых отключений (ГПО),

– говорится в сообщении Укрэнерго.

Это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной. В то же время, известно, что диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона.

Получить информацию о том, как именно будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

В чем причина таких ограничений

Как объяснили в Укрэнерго, причиной ограничений является увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Ведь мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта.

Согласно обнародованной информации, объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. В частности, энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Отметим также, что с 19:25 до 22:00 сегодня, 15 мая, "Укрэнерго" ввело контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

В Киеве, Львове и ряде областей экстренные отключения