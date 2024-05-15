О введении графиков почасовых отключений электроэнергии сообщили в Укрэнерго. Заметим, что подобные меры необходимы на фоне увеличения российских атак по украинской энергетике в последнее время
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По Украине вводят почасовые отключения света
С 00:00 и в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения – графики почасовых отключений (ГПО),
– говорится в сообщении Укрэнерго.
Это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной. В то же время, известно, что диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона.
Получить информацию о том, как именно будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.
В чем причина таких ограничений
Как объяснили в Укрэнерго, причиной ограничений является увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Ведь мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта.
Согласно обнародованной информации, объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. В частности, энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Отметим также, что с 19:25 до 22:00 сегодня, 15 мая, "Укрэнерго" ввело контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.
В Киеве, Львове и ряде областей экстренные отключения
- Сергей Коваленко, генеральный директор YASNO, рассказал, что сейчас в Киеве и Днепре экстренные отключения. Сегодняшний опыт показывает необходимость введения графиков. Поэтому Укрэнерго рассчитало и доказало ОСР лимиты потребления на завтра с 00:00 до 9:00 и с 16:00 до 00:00.
- Коваленко отметил, что в случае превышения этих лимитов будут применяться стабилизационные отключения, то есть графики. В ДТЭК предоставили информацию о тех регионах, где экстренные отключения. В частности, речь идет о Киеве, а также Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях.
- Известно, что в Ивано-Франковской области также снова ввели экстренные отключения света по распоряжению НЭК Укрэнерго, о чем сообщили в "Прикарпатьеоблэнерго".