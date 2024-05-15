Про введення графіків погодинних відключень електроенергії повідомили в Укренерго. Зауважимо, що подібні заходи є необхідними на тлі збільшення російських атак по українській енергетиці протягом останнього часу.
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По Україні вводять погодинні відключення світла
З 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження – графіки погодинних відключень (ГПВ),
– йдеться у повідомленні Укренерго.
Зазначається, що це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною. Водночас відомо, що диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.
Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
У чому причина таких обмежень
Як пояснили в Укренерго, причиною обмежень є збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Адже потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня.
Згідно з оприлюдненою інформацією, обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Зокрема, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Зауважимо також, що з 19:25 до 22:00 сьогодні, 15 травня, "Укренерго" запровадило контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.
У Києві, Львові та низці областей екстренні відключення
- Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO, розповів, що зараз у Києві та Дніпрі – екстрені відключення. Сьогоднішній досвід показує необхідність впровадження графіків. Тож Укренерго розрахувало та довело ОСР ліміти споживання на завтра з 00:00 до 9:00 та з 16:00 до 00:00.
- Коваленко зазначив, що у випадку перевищення цих лімітів будуть застосовуватися стабілізаційні відключення, тобто графіки. В ДТЕК надали інформацію щодо тих регіонів, де екстрені відключення. Зокрема, йдеться про Київ, а також Київську, Одеську, Дніпропетровську, Донецьку області.
- Відомо, що на Івано-Франківщині також знову ввели екстрені відключення світла за розпорядженням НЕК Укренерго, про що повідомили в "Прикарпаттяобленерго".