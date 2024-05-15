Вчора, 14 травня, по всій Україні були введені графіки аварійних відключень через дефіцит потужності в енергосистемі. Сьогодні зранку, 15 травня, відключення світла тривали знову, але згодом, як повідомили в компанії YASNO, їх скасували.

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Що кажуть у Львівводоканалі

Як повідомили у Львівводоканал, внаслідок впровадження "Укренерго" екстренних відключень електроенергії у Львівській громаді, подекуди можуть траплятися непрогнозовані знеструмлення помпових станцій. Це може спричинити відсутність водопостачання в абонентів.

Оскільки ці відключення є екстреними, наше підприємство не має змоги повідомити своїх споживачів про такі відключення заздалегідь. Утім, ми робимо все можливе, щоб надати цю інформацію максимально оперативно, як тільки її отримаємо,

– йдеться у повідомленні Львівводоканалу.

Станом на сьогодні енергетики роблять усе можливе для того, щоби підтримувати стабільність енергосистеми України.

Що відомо про вимушені вимкнення світла