Вчера, 14 мая, по всей Украине были введены графики аварийных отключений из-за дефицита мощности в энергосистеме. Сегодня утром, 15 мая, отключения света продолжались снова, но впоследствии, как сообщили в компании YASNO, их отменили.

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Что говорят во Львовводоканале

Как сообщили во Львовводоканале, в результате внедрения "Укрэнерго" экстренных отключений электроэнергии во Львовской общине, иногда могут случаться непрогнозируемые обесточивания помповых станций. Это может привести к отсутствию водоснабжения у абонентов.

Поскольку эти отключения являются экстренными, наше предприятие не имеет возможности сообщить своим потребителям о таких отключениях заранее. Впрочем, мы делаем все возможное, чтобы предоставить эту информацию максимально оперативно, как только ее получим,

– говорится в сообщении Львовводоканала.

На сегодня энергетики делают все возможное для того, чтобы поддерживать стабильность энергосистемы Украины.

Что известно о вынужденных отключениях света