Ранее графики отключений касались исключительно промышленных потребителей, однако 14 мая в энергосистеме сложилась потенциально аварийная ситуация. Об отключении электроэнергии на Львовщине рассказал первый заместитель начальника Львовской ОВА Андрей Годик.

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Отключение на Львовщине

По словам Годика, на то, будут ли в дальнейшем вводиться аварийные отключения, влияет ряд факторов.

Это зависит от того, будут ли продолжаться удары по объектам энергетики – как систем генерации, так и распределения и передачи. Второй вопрос – сколько времени энергетикам нужно, чтобы восстановить поврежденные или уничтоженные объекты,

– объяснил он.

Андрей Годик добавил, что состояние энергосистемы также зависит непосредственно от граждан: насколько они будут придерживаться рекомендаций энергетиков по потреблению электроэнергии в пиковые часы. По его словам, такими часами являются утреннее время и вечерние часы с 18:00 до 22:00.

В случае, если дефицит мощности в энергосистеме будет иметь системный характер, может быть принято другое решение, в частности введение графиков почасовых отключений.

Заместитель начальника Львовской ОВА подчеркнул, что местные самоуправления должны на своем уровне провести ряд мероприятий и оптимизировать потребление. В то же время промышленные потребители должны по возможности изменить производственные циклы, чтобы нагрузка была растянута на все сутки, а не только на пиковые часы.

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