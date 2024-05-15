Ранее графики отключений касались исключительно промышленных потребителей, однако 14 мая в энергосистеме сложилась потенциально аварийная ситуация. Об отключении электроэнергии на Львовщине рассказал первый заместитель начальника Львовской ОВА Андрей Годик.
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Отключение на Львовщине
По словам Годика, на то, будут ли в дальнейшем вводиться аварийные отключения, влияет ряд факторов.
Это зависит от того, будут ли продолжаться удары по объектам энергетики – как систем генерации, так и распределения и передачи. Второй вопрос – сколько времени энергетикам нужно, чтобы восстановить поврежденные или уничтоженные объекты,
– объяснил он.
Андрей Годик добавил, что состояние энергосистемы также зависит непосредственно от граждан: насколько они будут придерживаться рекомендаций энергетиков по потреблению электроэнергии в пиковые часы. По его словам, такими часами являются утреннее время и вечерние часы с 18:00 до 22:00.
В случае, если дефицит мощности в энергосистеме будет иметь системный характер, может быть принято другое решение, в частности введение графиков почасовых отключений.
Заместитель начальника Львовской ОВА подчеркнул, что местные самоуправления должны на своем уровне провести ряд мероприятий и оптимизировать потребление. В то же время промышленные потребители должны по возможности изменить производственные циклы, чтобы нагрузка была растянута на все сутки, а не только на пиковые часы.
Как Россия уничтожала энергосистему Украины
- В результате массированного обстрела 8 мая две гидроэлектростанции выведены из эксплуатации. В общем, начиная с 22 марта 2024 года, это был уже пятый крупномасштабный удар по украинской энергетике.
- В Институте изучения войны объяснили, что враг атакует энергетику, чтобы ограничить оборонно-промышленный потенциал Украины до прибытия американской помощи. Основной целью противника является маневренная генерация – тепловая и гидрогенерация.
- В Центрэнерго рассказали, что в энергосистеме сложилась достаточно тяжелая ситуация. На сегодня она контролируемая, но дальнейшие атаки могут привести к критической ситуации.
- После атаки 11 апреля Центрэнерго потеряло 100 процентов своей генерации. Ведь тогда была разрушена Трипольская ТЭС, а перед этим и Змиевская.