Последние несколько дней противник активно использует группы пехоты, которые пытаются закрепиться возле населенных пунктов на севере Харьковщины. Об этом сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.

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Оккупанты хотят сделать себе условия для дальнейшего продвижения

Противник своими действиями пытается обеспечить благоприятные условия для дальнейшего продвижения. В частности для занятия более выгодных позиций на местности. Подразделения Сил обороны не дают российским оккупантам закрепиться. Контратакуют, наносят удары из артиллерии и привлекают также подразделения БпЛА,

– рассказал Музычук.

По его словам, в течение последних нескольких дней противник активно привлекает группы пехоты, которые пытаются укрепиться вблизи населенных пунктов на севере Харьковщины.

Также российские оккупанты пытаются доставлять свой личный состав и боеприпасы на малогабаритной автомобильной технике. За минувшие сутки нацгвардейцы уничтожили один багги и два склада с БК оккупантов.

Бойцы спецподразделения Нацгвардии "Омега" подтверждают, что враг активно пытается закрепиться на севере Харьковщины.

"Также работают снайперы "Омеги" с целью нанесения потерь противнику в окрестностях населенных пунктов Глубокое, Лукьянке", – добавил Музычук.

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