В Генштабе отмечают, что ситуация на фронте остается сложной, однако контролируемой. Россия использует свое преимущество в живой силе и технике и, при поддержке авиации, интенсивно атакует позиции наших защитников. Однако украинские воины изо всех сил сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери.
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Представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона рассказал, что оккупанты концентрируют свои усилия в Харьковской области. А также на Краматорском и Покровском направлении Донецкой области, пишет 24 Канал.
В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 166 боевых столкновений. Это вдвое больше, чем в такой же день неделю назад.
На других направлениях особых изменений в обстановке не произошло.
Потери врага продолжают расти
Наши воины продолжают наносить российским войскам большие потери в живой силе и технике и эффективно истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству, 1 средству ПВО, 1 РЛС, 1 складу боеприпасов, 1 ЗРК и 6 районах сосредоточения личного состава противника.