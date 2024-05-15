Речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону розповів, що окупанти концентрують свої зусилля у Харківській області. А також на Краматорському та Покровському напрямку Донецької області, пише 24 Канал.

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Яка ситуація на фронті 15 травня

У Генштабі повідомили, що протягом минулої доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень. Це удвічі більше, ніж в такий же день тиждень тому.

На інших напрямках особливих змін в обстановці не відбулося.

Втрати ворога продовжують зростати

Наші воїни продовжують завдавати російським військам великих втрат у живій силі та техніці та ефективно виснажувати ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу, 1 засобу ППО, 1 РЛС, 1 складу боєприпасів, 1 ЗРК та 6 районах зосередження особового складу противника.