У Генштабі наголошують, що ситуація на фронті залишається складною, однак контрольованою. Росія використовує свою перевагу в живій силі та техніці й, за підтримки авіації, інтенсивно атакує позиції наших захисників. Однак українські воїни щосили стримують натиск окупантів та завдають ворогу максимальних втрат.
Поділитись:
Речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону розповів, що окупанти концентрують свої зусилля у Харківській області. А також на Краматорському та Покровському напрямку Донецької області, пише 24 Канал.
У Генштабі повідомили, що протягом минулої доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень. Це удвічі більше, ніж в такий же день тиждень тому.
На інших напрямках особливих змін в обстановці не відбулося.
Втрати ворога продовжують зростати
Наші воїни продовжують завдавати російським військам великих втрат у живій силі та техніці та ефективно виснажувати ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.
Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу, 1 засобу ППО, 1 РЛС, 1 складу боєприпасів, 1 ЗРК та 6 районах зосередження особового складу противника.