Как происходят отключения света
Олег Попенко, эксперт по ЖКУ, в комментарии 24 Канала объяснил, что если речь идет об аварийных отключениях, то они происходят по команде диспетчера Укрэнерго, а сами отключения электроэнергии проводят облэнерго в каждом регионе.
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Попенко отмечает, что плановые отключения имеют несколько иной алгоритм.
- Сначала органы местного самоуправления готовят списки объектов и передают их в областную военную администрацию.
- Впоследствии там утверждают, какие объекты нужно отключать, а какие нет.
Состояние энергетики в Украине
Попенко замечает, что украинцам не только летом надо готовиться к отключениям, но и зимой. Кроме того, длиться такие отключения могут даже несколько лет.
Как вы видите, когда у нас идет похолодание, люди активно пользуются обогревателями, кондиционерами, ведь нет солнца. Все это ведет к тому, что электроэнергия будет отключаться.
По словам эксперта, восстановить генерацию даже в среднесрочной перспективе крайне трудно. Именно поэтому в ближайшие несколько лет Украина не сможет быстро решить проблему с генерацией.
Украинцы должны быть готовы к тому, что постоянной электроэнергии может не будет в домах на ближайшие несколько лет. Будут или аварийные, или плановые отключения. Особенно это относится к периодам летом, когда будет очень жарко, и зимой, когда не хватает генерации,
– добавляет Попенко.
Отключение света должникам
Как объясняет Попенко, в Украине отменили мораторий на взыскание штрафов за ЖКУ 1 января 2024 года. С тех пор отключения должникам продолжаются постоянно.
Уже с конца января начались первые отключения. То есть должникам, которые имеют задолженность за электроэнергию месяц-два, приходят и отключают электроэнергию,
– говорит эксперт.
- Как объясняют в Минэнерго, в Украине отменили мораторий на начисление и взыскание штрафов и пени, начисленных на задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги населением.
- Также, запрет отменили на прекращение, или остановки предоставления жилищно-коммунальных услуг за задолженность на тех территориях, которые не относятся к возможным боевым действиям и оккупированных территориях.
Таким образом, поставщики электрической энергии имеют право прекратить электропитание бытовым потребителям за задолженность по оплате.
Какова процедура отключения
- Электропоставщик предупреждает потребителя не позднее, чем за 10 рабочих дней до отключения.
- Если потребитель не согласен с суммой задолженности, он имеет право обратиться к электропоставщику для того, чтобы проверить данные об объемах потребленной электроэнергии, или же в суд.
- В период рассмотрения вопроса за потребленную электроэнергию в суде отключение не происходит.
Восстановить же электропитание можно сразу после уплаты задолженности в полном размере. Но в случае, когда средств не хватает, можно обратиться к электропоставщику и заключить договор о реструктуризации задолженности.