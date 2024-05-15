Как происходят отключения света

Олег Попенко, эксперт по ЖКУ, в комментарии 24 Канала объяснил, что если речь идет об аварийных отключениях, то они происходят по команде диспетчера Укрэнерго, а сами отключения электроэнергии проводят облэнерго в каждом регионе.

Читайте также Свет может стоить почти 5 гривен: какой тариф будет летом

Напоминаем! Вчера, 14 мая, по всей Украине были введены графики аварийных отключений из-за дефицита мощности в энергосистеме. Сегодня утром, 15 мая, отключения света продолжались снова, но впоследствии, как сообщили в компании YASNO, их отменили.

Попенко отмечает, что плановые отключения имеют несколько иной алгоритм.

Сначала органы местного самоуправления готовят списки объектов и передают их в областную военную администрацию.

Впоследствии там утверждают, какие объекты нужно отключать, а какие нет.

Состояние энергетики в Украине

Попенко замечает, что украинцам не только летом надо готовиться к отключениям, но и зимой. Кроме того, длиться такие отключения могут даже несколько лет.

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ Как вы видите, когда у нас идет похолодание, люди активно пользуются обогревателями, кондиционерами, ведь нет солнца. Все это ведет к тому, что электроэнергия будет отключаться.

По словам эксперта, восстановить генерацию даже в среднесрочной перспективе крайне трудно. Именно поэтому в ближайшие несколько лет Украина не сможет быстро решить проблему с генерацией.

Украинцы должны быть готовы к тому, что постоянной электроэнергии может не будет в домах на ближайшие несколько лет. Будут или аварийные, или плановые отключения. Особенно это относится к периодам летом, когда будет очень жарко, и зимой, когда не хватает генерации,

– добавляет Попенко.

Важно! Продолжаться так может как 2 – 3 года, так и все 8 лет, потому что восстановить генерацию во время войны и во время постоянных обстрелов практически невозможно.

Отключение света должникам

Как объясняет Попенко, в Украине отменили мораторий на взыскание штрафов за ЖКУ 1 января 2024 года. С тех пор отключения должникам продолжаются постоянно.

Уже с конца января начались первые отключения. То есть должникам, которые имеют задолженность за электроэнергию месяц-два, приходят и отключают электроэнергию,

– говорит эксперт.

Как объясняют в Минэнерго, в Украине отменили мораторий на начисление и взыскание штрафов и пени, начисленных на задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги населением.

Также, запрет отменили на прекращение, или остановки предоставления жилищно-коммунальных услуг за задолженность на тех территориях, которые не относятся к возможным боевым действиям и оккупированных территориях.

Таким образом, поставщики электрической энергии имеют право прекратить электропитание бытовым потребителям за задолженность по оплате.

Обратите внимание! Электропитание не будут прекращать, если объект потребителей был поврежден в результате военных действий, но при условии информирования о таких случаях.

Какова процедура отключения

Электропоставщик предупреждает потребителя не позднее, чем за 10 рабочих дней до отключения.

Если потребитель не согласен с суммой задолженности, он имеет право обратиться к электропоставщику для того, чтобы проверить данные об объемах потребленной электроэнергии, или же в суд.

В период рассмотрения вопроса за потребленную электроэнергию в суде отключение не происходит.

Восстановить же электропитание можно сразу после уплаты задолженности в полном размере. Но в случае, когда средств не хватает, можно обратиться к электропоставщику и заключить договор о реструктуризации задолженности.

Заметьте! После осуществления таких мероприятий электропотребление будет осуществлено в течение 3 рабочих дней, или 5 рабочих дней в сельской местности.