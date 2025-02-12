Будут ли отключать свет из-за атак россиян

Замминистра энергетики Роман Андарак сообщает, что сейчас энергетики продолжают работать над восстановлением повреждений, которые нанесли россияне во время утренней атаки, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Андарак говорит, что украинская энергосистема, несмотря на российские атаки остается сбалансированной. Чиновник призвал украинцев экономить электроэнергию, чтобы избежать отключений.

Роман Андарак Заместитель министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации По текущей ситуации, ограничения электроснабжения для бытовых потребителей мы не предусматриваем.

Однако как заявил Андарак, внедрение отключений также зависит от интенсивности и результативности атак россиян.

Обратите внимание! Андарак сказал, что на Полтавщине сильно пострадала газовая инфраструктура. По словам чиновника, было поражено ценное оборудование.