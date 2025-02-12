Чи будуть відключати світло через атаки росіян

Замміністра енергетики Роман Андарак вказує, що зараз енергетики продовжують працювати над відновленням пошкоджень, які завдали росіяни під час ранкової атаки, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Андарак каже, що українська енергосистема, попри російські атаки залишається збалансованою. Урядовець закликав українців економити електроенергію, аби уникнути відключень.

Роман Андарак Заступник міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації За поточною ситуаціією, обмеження електропостачання для побутових спроживачів ми не передбачаємо.

Однак, як заявив Андарак, впровадження відключень залежить і від інтенсивності та результативності атак росіян.

Зверніть увагу! Андарак зауважив, що на Полтавщині сильно постраждала газова інфраструктура. За словами урядовця, було уражене коштовне обладнання.