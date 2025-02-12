Бронювання військовозобов'язаних в Україні

Водночас вимоги до зарплати в уряді можуть переглянути, повідомляє 24 канал з посиланням на"Інтерфакс-Україна", яке подало запит до Міністерства.

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Так агенство проінформували, що вимоги щодо зарплати можуть бути переглянуті, якщо зміниться розмір мінімальної зарплати в країні. Станом на зараз це менше ніж 2,5 мінімальної зарплати, що на сьогодні становить 20 тисяч гривень.

Ба більше, відомство зазначило, що механізм бронювання не залежить від податкової місячної чи квартальної звітності. Річ у тім, що під щомісячний моніторинг потрапляє безпосередньо зарплата заброньованого працівника критично важливого підприємства.

Важливо! Якщо вона менша за 20 тисяч гривень, то відстрочку анулюють.