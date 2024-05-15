Як відбуваються відключення світла
Олег Попенко, експерт з ЖКП, у коментарі 24 Каналу пояснив, що якщо йдеться про аварійні відключення, то вони відбуваються по команді диспетчера Укренерго, а самі відключення електроенергії проводять обленерго в кожному регіоні.
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Попенко зауважує, що планові відключення мають дещо інший алгоритм.
- Спочатку органи місцевого самоврядування готують списки об'єктів та передають їх в обласну військову адміністрацію.
- Згодом там затверджують, які об'єкти потрібно відключати, а які ні.
Стан енергетики в Україні
Попенко зауважує, що українцям не лише влітку треба готуватися до відключень, але й взимку. Крім того, тривати такі відключення можуть навіть декілька років.
Як ви бачите, коли у нас йде похолодання, люди активно користуються обігрівачами, кондиціонерами, адже немає сонця. Все це веде до того, що електроенергія буде відключатися.
За словами експерта, відновити генерацію навіть у середньостроковій перспективі вкрай важко. Саме тому в найближчі декілька років Україна не зможе швидко розв'язати проблему з генерацією.
Українці повинні бути готові до того, що постійної електроенергії може не буде в будинках на найближчі декілька років. Будуть або аварійні, або планові відключення. Особливо це належить до періодів влітку, коли буде дуже жарко, та взимку, коли не вистачає генерації,
– додає Попенко.
Відключення світла боржникам
Як пояснює Попенко, в Україні скасували мораторій щодо стягнення штрафів за ЖКП 1 січня 2024 року. З того часу відключення боржникам тривають постійно.
Вже з кінця січня почались перші відключення. Тобто боржникам, які мають заборговані за електроенергію місяць-два, приходять та відключають електроенергію,
– каже експерт.
- Як пояснюють в Міненерго, в Україні скасували мораторій на нарахування та стягнення штрафів та пені, нарахованих на заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги населенням.
- Також, заборону скасували на припинення, або зупинення надання житлово-комунальних послуг за заборгованість на тих територіях, які не відносяться до можливих бойових дій та окупованих територіях.
Таким чином, постачальники електричної енергії мають право припинити електроживлення побутовим споживачам за заборгованість з оплати.
Яка процедура відключення
- Електропостачальник попереджає споживача не пізніше, ніж за 10 робочих днів до відключення.
- Якщо споживач не погоджується із сумою заборгованості, він має право звернутися до електропостачальника для того, щоб перевірити дані про обсяги спожитої електроенергії, або ж до суду.
- У період розгляду питання за спожиту електроенергію в суді відключення не відбувається.
Відновити ж електроживлення можна одразу після сплати заборгованості в повному розмірі. Але у випадку, коли коштів не вистачає, можна звернутися до електропостачальника та укласти договір про реструктуризацію заборгованості.