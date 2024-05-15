Як відбуваються відключення світла

Олег Попенко, експерт з ЖКП, у коментарі 24 Каналу пояснив, що якщо йдеться про аварійні відключення, то вони відбуваються по команді диспетчера Укренерго, а самі відключення електроенергії проводять обленерго в кожному регіоні.

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Нагадуємо! Вчора, 14 травня, по всій Україні були введені графіки аварійних відключень через дефіцит потужності в енергосистемі. Сьогодні зранку, 15 травня, відключення світла тривали знову, але згодом, як повідомили в компанії YASNO, їх скасували.

Попенко зауважує, що планові відключення мають дещо інший алгоритм.

Спочатку органи місцевого самоврядування готують списки об'єктів та передають їх в обласну військову адміністрацію.

Згодом там затверджують, які об'єкти потрібно відключати, а які ні.

Стан енергетики в Україні

Попенко зауважує, що українцям не лише влітку треба готуватися до відключень, але й взимку. Крім того, тривати такі відключення можуть навіть декілька років.

Олег Попенко Експерт з ЖКП Як ви бачите, коли у нас йде похолодання, люди активно користуються обігрівачами, кондиціонерами, адже немає сонця. Все це веде до того, що електроенергія буде відключатися.

За словами експерта, відновити генерацію навіть у середньостроковій перспективі вкрай важко. Саме тому в найближчі декілька років Україна не зможе швидко розв'язати проблему з генерацією.

Українці повинні бути готові до того, що постійної електроенергії може не буде в будинках на найближчі декілька років. Будуть або аварійні, або планові відключення. Особливо це належить до періодів влітку, коли буде дуже жарко, та взимку, коли не вистачає генерації,

– додає Попенко.

Важливо! Тривати так може як 2 – 3 роки, так й всі 8 років, бо відновити генерацію під час війни та під час постійних обстрілів практично неможливо.

Відключення світла боржникам

Як пояснює Попенко, в Україні скасували мораторій щодо стягнення штрафів за ЖКП 1 січня 2024 року. З того часу відключення боржникам тривають постійно.

Вже з кінця січня почались перші відключення. Тобто боржникам, які мають заборговані за електроенергію місяць-два, приходять та відключають електроенергію,

– каже експерт.

Як пояснюють в Міненерго, в Україні скасували мораторій на нарахування та стягнення штрафів та пені, нарахованих на заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги населенням.

Також, заборону скасували на припинення, або зупинення надання житлово-комунальних послуг за заборгованість на тих територіях, які не відносяться до можливих бойових дій та окупованих територіях.

Таким чином, постачальники електричної енергії мають право припинити електроживлення побутовим споживачам за заборгованість з оплати.

Зверніть увагу! Електроживлення не припинятимуть, якщо об'єкт споживачів був пошкоджений внаслідок воєнних дій, але за умови інформування про такі випадки.

Яка процедура відключення

Електропостачальник попереджає споживача не пізніше, ніж за 10 робочих днів до відключення.

Якщо споживач не погоджується із сумою заборгованості, він має право звернутися до електропостачальника для того, щоб перевірити дані про обсяги спожитої електроенергії, або ж до суду.

У період розгляду питання за спожиту електроенергію в суді відключення не відбувається.

Відновити ж електроживлення можна одразу після сплати заборгованості в повному розмірі. Але у випадку, коли коштів не вистачає, можна звернутися до електропостачальника та укласти договір про реструктуризацію заборгованості.

Зауважте! Після здійснення таких заходів електроспоживання буде здійснене протягом 3 робочих днів, або ж 5 робочих днів у сільській місцевості.