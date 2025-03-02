Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Чому вимикають світло 3 березня

У дописі Укренерго сказано, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі будуть застосовувати обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Обмеження охоплять два часові слоти: з 06:00 по 10:00 та з 14:00 по 21:00.

Побутових споживачів поки не планують відключати, але все може змінитися.

В Укренерго закликають стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго). І, звісно, споживати електроенергію ощадливо.

Причиною запровадження обмежень у відомстві назвали наслідки російських атак на енергооб'єкти.

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Важливо стежити за соцмережами обленерго, адже час від часу стаються зміни. Зокрема, у Києві та Дніпрі запровадили нову систему повідомлень про відключення світла.