Про це повідомляє Reuters, передає 24 Канал. Інцидент ударив по ринках металів, оскільки Чилі – найбільший у світі видобувач міді, а для підтримки порядку довелося залучити збройні сили.

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Яка причина знеструмлення в Чилі

За словами міністерки внутрішніх справ Кароліни Тоа, причиною повсюдного відключення стала аварія на лінії електропередач на півночі Чилі.

Те, що сталося сьогодні, є обурливим, адже неприпустимо, аби одна чи кілька компаній впливали на повсякденне життя мільйонів чилійців, і саме тому держава зобов'язана притягнути їх (компанії – 24 Канал) до відповідальності,

– сказав президент Габрієль Борич у вечірньому зверненні.

Reuters зазначає, що це найбільше знеструмлення в країні за останні роки – в темряві опинилася навіть столиця. Метро Сантьяго, що перевозить мільйони людей, закрили, а пасажирів евакуювали з потягів.

Постраждали мідні шахти

Однак без електроенергії зосталися не лише 8 мільйонів побутових споживачів, а й ключові копальні, зокрема найбільше у світі мідне родовище Ескондида.

Окрім того, постраждали всі шахти державної міднодобувної компанії Codelco, тож частина з них перейшла на резервні джерела живлення.

До слова, раніше 24 Канал повідомляв, що Габрієль Борич порівняв дії Ізраїлю в Секторі Гази з вчинками Росії в Україні під час Саміту миру у Швейцарії. Президент Чилі підтримав територіальну цілісність, демократію та міжнародне право як шляхи вирішення конфліктів.