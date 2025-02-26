Об этом сообщает Reuters, передает 24 Канал. Инцидент ударил по рынкам металлов, поскольку Чили – крупнейший в мире добытчик меди, а для поддержания порядка пришлось привлечь вооруженные силы.

Смотрите также Загадочные ядерные реакторы Китая: что это такое и как работают лазерные термоядерные установки

Какова причина обесточивания в Чили

По словам министра внутренних дел Каролины Тоа, причиной повсеместного отключения стала авария на линии электропередач на севере Чили.

То, что произошло сегодня, является возмутительным, ведь недопустимо, чтобы одна или несколько компаний влияли на повседневную жизнь миллионов чилийцев, и именно поэтому государство обязано привлечь их (компании – 24 Канал) к ответственности,

– сказал президент Габриэль Борич в вечернем обращении.

Reuters отмечает, что это самое большое обесточивание в стране за последние годы – в темноте оказалась даже столица. Метро Сантьяго, перевозящее миллионы людей, закрыли, а пассажиров эвакуировали из поездов.

Пострадали медные шахты

Однако без электроэнергии остались не только 8 миллионов бытовых потребителей, но и ключевые рудники, в частности крупнейшее в мире медное месторождение Эскондида.

Кроме того, пострадали все шахты государственной медедобывающей компании Codelco, поэтому часть из них перешла на резервные источники питания.

К слову, ранее 24 Канал сообщал, что Габриель Борич сравнил действия Израиля в Секторе Газа с поступками России в Украине во время Саммита мира в Швейцарии. Президент Чили поддержал территориальную целостность, демократию и международное право как пути решения конфликтов.