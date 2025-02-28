Про ситуацію на фронті, в тилу й на міжнародній арені, а також наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян, головне за 28 лютого, 1101 день повномасштабної війни, – повідомляє 24 Канал.

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02:33, 28 лютого Літак Зеленського приземлився на авіабазі у США Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до США. Його літак приземлився на авіабазі Joint Base Andrews.

01:06, 28 лютого Стали трохи напруженими, – Трамп про відносини із Зеленським Дональд Трамп вважає, що має дуже хороші відносини з президентом України Володимиром Зеленським. Водночас визнав, що останнім часом вони стали "дещо напруженішими".

00:34, 28 лютого У Сумах прогриміли вибухи: зафіксовано 5 влучань, є постраждалі Серія вибухів прогриміла в Сумах. Зафіксовано 5 влучань в один із районів міста. Пошкоджені 4 будинки. Попередньо, травмовані двоє людей.

00:26, 28 лютого Угода щодо копалин готова до підписання, переговори більше не ведуться, – Бессент Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода щодо корисних копалин завершена. Переговори щодо неї вже не ведуться, залишилися лише підписи обох сторін.