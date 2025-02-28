О ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, а также последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях россиян, главном за 28 февраля, 1101 день полномасштабной войны, – сообщает 24 Канал.
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Самолет Зеленского приземлился на авиабазе в США
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в США. Его самолет приземлился на авиабазе Joint Base Andrews.
Стали немного напряженными, – Трамп об отношениях с Зеленским
Дональд Трамп считает, что имеет очень хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время признал, что в последнее время они стали "напряженнее".
В Сумах прогремели взрывы: зафиксировано 5 попаданий, есть пострадавшие
Серия взрывов прогремела в Сумах Зафиксировано 5 попаданий в один из районов города. Повреждены 4 дома. Предварительно, травмированы два человека.
Соглашение по ископаемым готово к подписанию, переговоры больше не ведутся, – Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о полезных ископаемых завершено. Переговоры по ней уже не ведутся, остались только подписи обеих сторон.
В Николаеве прогремели взрывы
Жители Николаева слышали звуки взрывов. Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" в регионе.