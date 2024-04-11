Так, россияне полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

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Центрэнерго потеряло последнюю ТЭС

Председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота рассказал, что общество потеряло 100 процентов генерации.

Всего в состав "Центрэнерго" входило три ТЭС: Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Углегорская ТЭС в Донецкой области и обособленное подразделение "Ремэнерго", расположенный в Черкассах.

Змиевская была разрушена во время массированной атаки 22 марта, а Углегорская оккупирована летом 2022 года.

Теперь захватчики уничтожили и Трипольскую ТЭС. В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. К счастью, из работников никто не пострадал.

В "Центрэнерго" уже назвали 11 апреля "черным днем". Там сообщили, что Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Масштабы разрушений – ужасающие. Деньгами это не оценить. Это для нас самый большой вызов за всю историю предприятия. Но я убежден – мы с ним справимся,

– заявил Гота.

Напомним, что оккупанты ночью атаковали энергообъекты в четырех областях Украины: в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской. В частности, под ударом оказались теплоэлектростанции ДТЭК. Там серьезно повреждено оборудование предприятий

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