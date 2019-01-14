Коли Україна вступить в НАТО: генерал ЗСУ зробив важливу заяву

Екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко припустив, коли Україна може бути готовою до членства в НАТО.

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передало видання УНІАН.

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За оцінками генерала ЗСУ, Україна може стати членом НАТО продовж 5-10 років. Він сказав, що можливість досягти стандартів військового альянсу є "досить реалістичною", а план реформування української армії має бути завершений до 2020 року.

Принциповим кроком в цьому процесі є те, що стосується управління Міністерства оборони, Генштабу. Принциповим є те, що Україна відходить від російської системи управління, в якій Генштаб входив до складу Міноборони, як це було в царській Росії, в радянських збройних силах і як це залишається в сучасній РФ і переходимо до так званої англо-саксонської системи, в якій Міноборони виконує суто воєнно-політичну функцію, всебічно забезпечуючи Збройні сили,

– наголосив Романенко.

Нагадаємо, 8 січня глава Місії України при Організації Північноатлантичного договору Вадим Пристайко повідомив, що Україна може вступити до НАТО після приєднання Македонії, однак необхідно багато працювати у цьому напрямку. Обігнати Македонію Україні не вдасться.