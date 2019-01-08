Посол розповів, коли Україна має шанс вступити до НАТО

Україна може вступити до НАТО після приєднання Македонії, однак необхідно багато працювати у цьому напрямку. Обігнати Македонію Україні не вдасться.

Про це глава Місії України при Організації Північноатлантичного договору Вадим Пристайко сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

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Стати 30-м (членом – 24 Канал) Україна вже не встигне, але якщо ми будемо працювати, ми спокійно можемо стати 31-м або 32-м членом НАТО. Як ви знаєте, Альянс розглядає, крім Македонії, ще три країни, серед них Боснія і Герцеговина, Грузія та Україна, як ці країні готові і готуються стати членами Альянсу,

– наголосив він.

Окрім того, Пристайко також озвучив головні завдання України на 2019 рік у процесі вступу в НАТО. Найважливішим із них він назвав захист держави у війні.



"Що стосується захисту нашої держави – ми маємо зробити все необхідне, щоб наша армія стала спроможною відбити агресора, щоб наше суспільство було спроможним перемогти у гібридній війні", – наголосив дипломат.

До слова, перспективи вступу НАТО окреслив також і голова МЗС України Павло Клімкін. За його словами, якщо в Україні процес реформування відбуватиметься у такому темпі, як нині, то ми не вступимо у Євросоюз у найближчому майбутньому.