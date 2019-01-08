Клімкін розвінчав міфи щодо вступу України до ЄС і НАТО

Якщо в Україні процес реформування відбуватиметься у такому темпі, як нині, то ми не вступимо у Євросоюз у найближчому майбутньому.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі "1+1".

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"Вступ до ЄС і вступ до НАТО – це історія, яка має середньострокову перспективу. Якщо вам хтось скаже, що ми вступимо за рік чи за два, ніколи не вірте. Це чиста брехня і введення людей в оману. Але якщо хтось вам каже, що це справа мінімум на 30 років, теж не вірте, оскільки досвід свідчить зовсім про інше", – зазначив Клімкін.

За його словами, наша країна наразі не готова до членства в ЄС або НАТО.

З НАТО там дещо простіше насправді. Нам потрібен консенсус всередині НАТО, і потрібно щось зробити ще в Україні, оскільки ми самі не готові. Ми чесно маємо казати. Якщо будемо по-справжньому працювати і будемо змінюватись, оскільки так, як сьогодні, Україна (реформується – 24 канал), вона у ЄС ні за рік, ні за два, ні за п'ять не вступить, так само і в НАТО,

– додав міністр.