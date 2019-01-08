Климкин развенчал мифы о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Если в Украине процесс реформирования будет происходить в таком темпе, как сейчас, то мы не вступим в Евросоюз в ближайшем будущем.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире "1+1".

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"Вступление в ЕС и вступление в НАТО – это история, которая имеет среднесрочную перспективу. Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или за два, никогда не верьте. Это чистая ложь и введение людей в заблуждение. Но если кто-то вам говорит, что это дело минимум на 30 лет, тоже не верьте, поскольку опыт свидетельствует совсем о другом", – отметил Климкин.

По его словам, наша страна пока не готова к членству в ЕС или НАТО.

С НАТО там несколько проще на самом деле. Нам нужен консенсус внутри НАТО, и нужно что-то сделать еще в Украине, поскольку мы сами не готовы. Мы честно должны говорить. Если будем по-настоящему работать и будем меняться, поскольку так, как сегодня, Украина (реформируется – 24 канал), она в ЕС ни за год, ни за два, ни за пять не вступит, так же и в НАТО,

– добавил министр.