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      Посол рассказал, когда Украина имеет шанс вступить в НАТО

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      Украина имеет шанс вступить в НАТО после Македонии, – посол
      Украина имеет шанс вступить в НАТО после Македонии, – посол / Фото из открытых источников

      Украина может вступить в НАТО после присоединения Македонии, однако необходимо много работать в этом направлении. Обогнать Македонию Украине не удастся.

      Об этом глава Миссии Украины при Организации Североатлантического договора Вадим Пристайко сказал в эфире телеканала "112 Украина".

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      Стать 30-м (членом – 24 Канал) Украина уже не успеет, но если мы будем работать, мы спокойно можем стать 31-м или 32-м членом НАТО. Как вы знаете, Альянс рассматривает, кроме Македонии, еще три страны, среди них Босния и Герцеговина, Грузия и Украина, как эти страны готовы и готовятся стать членами Альянса,
      – подчеркнул он.

      Кроме того, Пристайко также озвучил главные задачи Украины на 2019 год в процессе вступления в НАТО. Важнейшей из них он назвал защиту государства в войне.

      "Что касается защиты нашего государства – мы должны сделать все необходимое, чтобы наша армия стала способной отбить агрессора, чтобы наше общество было способным победить в гибридной войне", – подчеркнул дипломат.

      К слову, перспективы вступления НАТО очертил также и глава МИД Украины Павел Климкин. По его словам, если в Украине процесс реформирования будет происходить в таком темпе, как сейчас, то мы не вступим в Евросоюз в ближайшем будущем.

      Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Македония
      Источник: 24 Канал
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