Десантный корабль США вошел в Черное море: фото

Ночью 6 января десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry военно-морского флота США прибыл в Стамбул.

Об этом сообщили на сайте американских морских сил в Европе и Африке (NAVEUR-NAVAF).

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"Вхождение USS Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу общую решимость обеспечить безопасность в Черном море и усиливает наши прочные отношения с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе", – отметила командующая 6-м флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти.

К слову, группа входит в состав подразделения 6 флота военно-морских сил США и является одной из семи морских экспедиционных групп в американской морской пехоте. Ее численность – около 2200 человек. Этот корабль может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Кроме того, на борту корабля размещены площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.

Отмечается, что USS FortMcHenry является первым военным кораблем для развертывания миссии в Черном море с момента захвата Россией украинских судов в ноябре 2018-ого.

USS Fort McHenry loaded with elements of the 22nd MEU passed through Istanbul tonight. She is the 1st @USNavy warship to deploy to the Black Sea since the Russian seizure of Ukrainian vessels in Nov. pic.twitter.com/W49SeXkEpM — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) 6 січня 2019 р.

Напомним, корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота Великобритании 17 декабря вошел в Черное море. Уже 19 декабря корабль пришвартовался в Одессе – он пробыл там несколько дней. Тогда визит корабля состоялся в рамках договоренностей между Украиной и Великобританией, которых удалось достичь еще 21 ноября 2018 года во время визита в Лондон министра обороны Украины Степана Полторака. Однако Британия выполнила обещание раньше из-за захвата Россией украинских моряков в нейтральных водах Черного моря.