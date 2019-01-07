15:03
7 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кремлевские шпили-вили. Псевдо добрые друзья
      Вєсті Кремля
      14:38, 6 января
      Вести. UA. Жир: Величайший шоумен Онуфрий. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:45, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Десантный корабль США вошел в Черное море: фото

      358 Читати новину українською
      Десантный корабль США в Стамбуле
      Десантный корабль США в Стамбуле / Соцсети

      Ночью 6 января десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry военно-морского флота США прибыл в Стамбул.

      Об этом сообщили на сайте американских морских сил в Европе и Африке (NAVEUR-NAVAF).

      Читайте также: В США внимательно следят и готовы ответить, – эксперт о российских силах на границе с Украиной

      "Вхождение USS Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу общую решимость обеспечить безопасность в Черном море и усиливает наши прочные отношения с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе", – отметила командующая 6-м флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти.

      К слову, группа входит в состав подразделения 6 флота военно-морских сил США и является одной из семи морских экспедиционных групп в американской морской пехоте. Ее численность – около 2200 человек. Этот корабль может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Кроме того, на борту корабля размещены площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.

      Отмечается, что USS FortMcHenry является первым военным кораблем для развертывания миссии в Черном море с момента захвата Россией украинских судов в ноябре 2018-ого.

      Напомним, корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота Великобритании 17 декабря вошел в Черное море. Уже 19 декабря корабль пришвартовался в Одессе – он пробыл там несколько дней. Тогда визит корабля состоялся в рамках договоренностей между Украиной и Великобританией, которых удалось достичь еще 21 ноября 2018 года во время визита в Лондон министра обороны Украины Степана Полторака. Однако Британия выполнила обещание раньше из-за захвата Россией украинских моряков в нейтральных водах Черного моря.

      Теги: Водный транспорт Новости политики Новости США НАТО
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Традиции и обычаи на Рождество в Украине: колядники, вертеп и гадания
      сегодня , 13:46 Традиции и обычаи на Рождество в Украине: колядники, вертеп и гадания
      Ірина Полицька 8572
      Веселая коляда: 5 текстов колядок на украинском языке
      сегодня , 12:02 Веселая коляда: 5 текстов колядок на украинском языке
      10093
      Поздравление с Рождеством для родных и друзей
      сегодня , 10:01 Поздравление с Рождеством для родных и друзей
      36622
      Трамп – "не дорос", Уоррен – "не абориген", Уиллан – "не шпион" – главные новости США за неделю
      сегодня , 09:01 Трамп – "не дорос", Уоррен – "не абориген", Уиллан – "не шпион" – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 651
      Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      6 января , 22:00 Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 3045
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Эммануэль Макрон: как пройти путь от неизвестного банкира к возможному президенту Франции
       7 мая 2017 , 11:50
      Перекати-поле превратило калифорнийский город в кадры из ужасов: фото и видео
       19 апреля 2018 , 18:04
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук