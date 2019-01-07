Десантний корабель США увійшов у Чорне море: фото

Вночі 6 січня десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry військово-морського флоту США прибув у Стамбул.

Про це повідомили на сайті американських морських сил в Європі і Африці (NAVEUR-NAVAF).

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"Входження USS Fort McHenry в Чорне море підтверджує нашу спільну рішучість забезпечити безпеку у Чорному морі і посилює наші міцні відносини з нашими союзниками по НАТО і партнерами в регіоні", – зазначила командувачка 6-м флотом США віце-адмірал Ліза Франчетті.



До слова, група входить до складу підрозділу 6 флоту військово-морських сил США та є однією з семи морських експедиційних груп в американській морській піхоті. Її чисельність – близько 2200 осіб. Цей корабель може розмістити на своєму борту до півтисячі морських піхотинців. Окрім того, на борту корабля розміщено майданчик для посадки та зльоту повітряних суден типу гелікоптер чи конвертоплан.

Зазначається, що USS FortMcHenry є першим військовим кораблем для розгортання місії у Чорному морі з моменту захоплення Росією українських суден у листопаді 2018-ого.

USS Fort McHenry loaded with elements of the 22nd MEU passed through Istanbul tonight. She is the 1st @USNavy warship to deploy to the Black Sea since the Russian seizure of Ukrainian vessels in Nov. pic.twitter.com/W49SeXkEpM — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) 6 січня 2019 р.

Нагадаємо, нещодавно корабель HMS Echo H87 Королівського військово-морського флоту Великої Британії 17 грудня увійшов до Чорного моря. Вже 19 грудня корабель пришвартувався в Одесі – він пробув там кілька днів. Тоді візит корабля відбувся в межах домовленостей між Україною та Великою Британією, яких вдалось досягти ще 21 листопада 2018 року під час візиту до Лондона Міністра оборони України Степана Полторака. Однак Британія виконала обіцянку раніше через захоплення Росією українських моряків у нейтральних водах Чорного моря.

