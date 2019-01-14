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      Когда Украина вступит в НАТО: генерал ВСУ сделал важное заявление

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      Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ
      Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ / Фото из открытых источников

      Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко предположил, когда Украина может быть готова к членству в НАТО.

      Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передало издание УНИАН.

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      По оценкам генерала ВСУ, Украина может стать членом НАТО в течение 5-10 лет. Он сказал, что возможность достичь стандартов военного альянса является "достаточно реалистична", а план реформирования украинской армии должен быть завершен до 2020 года.

      Принципиальным шагом в этом процессе является то, что касается управления Министерства обороны, Генштаба. Принципиальным является то, что Украина уходит от российской системы управления, в которой Генштаб входил в состав Минобороны, как это было в царской России, в советских вооруженных силах и как это остается в современной РФ и переходим к так называемой англо-саксонской системе, в которой Минобороны выполняет сугубо военно-политическую функцию, всесторонне обеспечивая Вооруженные силы,
      – подчеркнул Романенко.

      Напомним, 8 января глава Миссии Украины при Организации Североатлантического договора Вадим Пристайко сообщил, что Украина может вступить в НАТО после присоединения Македонии, однако необходимо много работать в этом направлении. Обогнать Македонию Украине не удастся

       

      Теги: Новости Украины Евросоюз Вооруженные силы Украины Европа НАТО
      Источник: 24 Канал
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