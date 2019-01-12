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      Историческое решение: генсек НАТО поздравил Македонию

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      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг / Фото из открытых источников

      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что поддерживает окончательное принятие конституционных изменений о переименовании Македонии в Северную Македонию.

      Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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      Йенс Столтенберг подчеркнул, что такое решение является важным вкладом в повышение стабильности и процветания региона.

      Я поздравляю премьер-министра Зорана Заева с окончательным голосованием в парламенте по Преспанскому соглашению. НАТО твердо поддерживает полную реализацию этого соглашения,
      – заметил генсек.

      К слову, 20 октября 2018 года парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония. За решение, которое позволит стране претендовать на вступление в НАТО и ЕС, проголосовали 80 из 120 депутатов парламента.

      17 июня Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии к НАТО и к Европейскому союзу.

      Теги: Новости политики Йенс Столтенберг НАТО Генсек НАТО Македония
      Источник: 24 Канал
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