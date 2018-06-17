Греция и Македония подписали историческое соглашение о переименовании страны

В воскресенье, 17 июня, Греция и Македония подписали историческое соглашение об изменении названия бывшей югославской республики в Республику Северная Македония. Подписание соглашения положит конец 27-летнему спору между двумя странами.

Об этом пишет Protothema.

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Отмечается, что новое соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики.

Церемония состоялась в греческом регионе Преспес. Документ подписали министры иностранных дел двух стран. Также в церемонии приняли участие греческий премьер Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев вместе с посредником ООН Мэтью Нимецем и европейскими чиновниками.

Мы гордимся этим договором. Мы гордимся тем, что объединились вокруг решения спора, которая нас разделила, и мы выбрали решение, которое объединяет нас,

– прокомментировали македонские политики.

Европскиот концепт е цивилизациска вредност која е демократска и која се противи на манипулациите на популизмот и на стравот.



Горди сме на овој договор. Горди сме зашто се обединивме околу решение на еден спор којшто нѐ делеше, и избравме решение што нѐ обединува. pic.twitter.com/II20ktEPYm — Влада на Република Македонија (@VladaMK) 17 червня 2018 р.

Спор относительно названия Македонии продолжался с 1991 года. За это длительное время блокировалось вступление Македонии в ЕС и НАТО.