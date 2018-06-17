Греция и Македония подписали историческое соглашение о переименовании страны
В воскресенье, 17 июня, Греция и Македония подписали историческое соглашение об изменении названия бывшей югославской республики в Республику Северная Македония. Подписание соглашения положит конец 27-летнему спору между двумя странами.
Об этом пишет Protothema.
Читайте также: В Македонии прошли многотысячные протесты из-за переименования страны
Отмечается, что новое соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики.
Церемония состоялась в греческом регионе Преспес. Документ подписали министры иностранных дел двух стран. Также в церемонии приняли участие греческий премьер Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев вместе с посредником ООН Мэтью Нимецем и европейскими чиновниками.
Мы гордимся этим договором. Мы гордимся тем, что объединились вокруг решения спора, которая нас разделила, и мы выбрали решение, которое объединяет нас,
– прокомментировали македонские политики.
Спор относительно названия Македонии продолжался с 1991 года. За это длительное время блокировалось вступление Македонии в ЕС и НАТО.
Выбор редакции
-
Притула розповів зворушливу історію про хлопця, який пожертвував для армії цілу "квартиру"сегодня, 14:39
-
Як сьогодні живуть люди в окупованому Донецьку: напруга, залпи артилерії та орки-патрулісегодня, 13:59
-
У мережі розгорівся скандал довкола бійця АТО, який фанатіє від Росії та її футболістівсегодня, 12:34