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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Греция и Македония подписали историческое соглашение о переименовании страны

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Момент подписания исторического соглашения об изменении названия бывшей югославской республики в Республику Северная Македония
Момент подписания исторического соглашения об изменении названия бывшей югославской республики в Республику Северная Македония / Фото из соцсетей

В воскресенье, 17 июня, Греция и Македония подписали историческое соглашение об изменении названия бывшей югославской республики в Республику Северная Македония. Подписание соглашения положит конец 27-летнему спору между двумя странами.

Об этом пишет Protothema.

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Отмечается, что новое соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики.

Церемония состоялась в греческом регионе Преспес. Документ подписали министры иностранных дел двух стран. Также в церемонии приняли участие греческий премьер Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев вместе с посредником ООН Мэтью Нимецем и европейскими чиновниками.

Мы гордимся этим договором. Мы гордимся тем, что объединились вокруг решения спора, которая нас разделила, и мы выбрали решение, которое объединяет нас,
– прокомментировали македонские политики.

Спор относительно названия Македонии продолжался с 1991 года. За это длительное время блокировалось вступление Македонии в ЕС и НАТО.

Теги: Новости политики Македония Греция
Источник: 24 Канал
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